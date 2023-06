In Burg (Jerichower Land) ist es am Abend vom 24. Juni 2023 zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Fahrradfahrerin mit einem Auto zusammengestoßen ist. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall in Burg bei Magdeburg, an dem eine Fahrradfahrerin beteiligt war.

Burg - Am Westring in Burg bei Magdeburg ist es am Abend vom 24. Juni 2023 zu einem Unfall gekommen, an dem eine Fahrradfahrerin beteiligt war.

Nach Informationen der Polizei habe kurz vor 19 Uhr eine Radfahrerin in Richtung Niegripper Chaussee auf dem Gehweg fahren wollen und sei dafür nach links ausgeschert.

Ohne dies anzuzeigen soll die 25-Jährige dann wieder nach rechts gefahren sein und das Auto eines 29-Jährigen übersehen haben. Am Wagen und Fahrrad entstand Sachschaden.