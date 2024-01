In Burg hat sich ein Unfall ereignet, bei dem eine 20-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurde. Die Fahrerin erlitt nur leichte Verletzungen, so die Polizei.

20-Jährige in Auto eingeklemmt und schwer verletzt - Verursacher mit 1,77 Promille im Blut

Unfall in Burg

In Burg ereignete sich laut Polizei ein folgenschwerer Unfall.

Burg/DUR. - Auf der Kreuzung Conrad-Tack-Ring/Zerbster Straße in Burg wurden bei einem Unfall am Sonntag, 7. Januar, gegen 23 Uhr mehrere Personen verletzt.

Der Fahrer eines Kleintransporters war mit seinem Fahrzeug auf der Zerbster Straße in Richtung Zerbster Chaussee unterwegs. Im Kreuzungsbereich waren die Ampelanlagen ausgeschaltet. Auf der Vorfahrtstraße befand sich eine Autofahrerin, die aus Richtung Wasserstraße kam und geradeaus in Richtung Magdeburg fahren wollte. Der Fahrer des Transporters missachtete beim Befahren der Kreuzung das Stop-Schild und fuhr in die Kreuzung ein.

Der Kleintransporter wurde in Burg nach dem Unfall einige Stunden später weggeräumt. Foto: Andreas Mangiras

25 Feuerwehrkameraden nach Unfall in Burg im Einsatz

Dort kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In dem Pkw befanden sich zwei junge Frauen. Die 23-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Die 20-jährige Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Bei den Rettungsmaßnahmen unterstützte die Feuerwehr mit 25 Kameraden. Die Kreuzung wurde voll gesperrt. Die beiden Frauen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Der 42-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Bei ihm wurde Atemalkohol festgestellt. Ein Test vor Ort ergab 1,77 Promille. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen eingeleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.