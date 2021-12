Unfall in Burg: Das ist bis jetzt bekannt

In Burg ereignete sich ein Unfall, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung fest.

Burg (vs) - Am Freitagvormittag, 17. Dezember, befuhr ein 21-jähriger Skoda-Fahrer die L 52 aus Burg in Richtung Niegripp. In einer Kurve kam er dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Nach mehreren Metern im Straßengraben endete die Fahrt. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Burg verbracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.