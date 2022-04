Unfall in Burg: Frau muss ins Krankenhaus

Burg (vs) - Die 55-jährige Fahrerin eines Smart befuhr die Koloniestraße in Burg in Richtung Parchau. Aufgrund eines medizinischen Problems wurde der Fahrzeugführerin schwarz vor Augen, sodass sie nach links von der Fahrbahn abkam, so die Polizei.

In der Folge überfuhr sie den Grünstreifen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nach dem Überschlag touchierte das Fahrzeug noch leicht einen sich am linken Straßenrand befindlichen Baum.

Anschließend kam das Fahrzeug auf den Rädern zum Stehen. Die Frau verletzte sich dabei und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Burg gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.