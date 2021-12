Unfall in Burg: Person nur leicht verletzt

In Burg ereignete sich am 21. Dezember ein Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Burg (vs) - Der Fahrer eines VW Caddy befuhr am 21. Dezember gegen 14.27 Uhr die Hegelstraße in Richtung Blumenthaler Straße in Burg. Danach beabsichtige dieser nach links in die Blumenthaler Straße abzubiegen.

Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er jedoch einen, auf der vorfahrtsberechtigten Blumenthaler Straße, sich von links annähernden Radfahrer. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider und der Radfahrer stürzte.

Aufgrund einer hierbei erlittenen Beinfraktur musste dieser ins Klinikum Burg eingeliefert werden