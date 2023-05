L52/A2/Möser (vs) - Ein Vorfahrtsfehler ist vier Menschen am Sonntagmittag auf der Landstraße L52 an der Anschlussstelle zur A2 nahe Möser teuer zu stehen gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr ein 41 Jahre alter Mann auf der Landstraße in Richtung Hohenwarthe, als er an der Anschlussstelle zur A2 offenbar eine 37-Jährige übersah, die mit Ihrem Skoda in Richtung Lostau unterwegs war. Bei dem Crash wurden mehrere Menschen schwer verletzt, unter ihnen auch ein elf Jahre altes Kind.

Daneben wurden auch die 37-Jährige, der mutmaßliche Unfallverursacher und seine Beifahrerin ebenfalls mit heftigen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden.