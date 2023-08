Einem Mann, der in Möckern verunglückt ist, helfen einige herbeieilende Menschen. Doch die Umstände des Unfalls geben der Polizei Rätsel auf.

Mysteriös: Mann verunglückt in Möckern und kommt ins Krankenhaus - aber warum?

Ein Mann ist in Möckern bei einem Unfall in einem Zaun zum Stehen gekommen. Er musste vom Rettungsdienst betreut werden. Doch noch geben die Umstände des Unglücks den Polizisten Rätsel auf. Symbolbild:

Möckern (vs) - Ein 62 Jahre alter Opel-Fahrer ist am Sonntagnachmittag in der Möckerner Burger Straße verunglückt. Doch wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, geben die Umstände den Beamten Rätsel auf.

Demnach soll der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Zaun einer Firma geprallt sein. Zum Unfallhergang werde aber ermittelt, da der Fahrer sofort medizinisch behandelt werden musste. Zeugen seien eigenständig auf das bereits verunglückte zugekommen und hätten dem Fahrer geholfen, bis der Rettungsdienst eintraf.

Wer Licht ins Dunkel zu den Umständen des Unfalls bringen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03921-9200 bei der Polizei zu melden.