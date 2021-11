Unfallflucht in Burg: Polizei sucht Zeugen

Burg (vs) - Der 21-jährige Autofahrer befuhr am 4. November gegen 18 Uhr den Markt in Burg in Richtung Schartauer Straße, als plötzlich linksseitig zwischen den parkenden Fahrzeugen eine männliche unbekannte Person die Straße kreuzte.

Dabei kam es zum Zusammenstoß und es entstand Sachschaden, berichtet die Polizei. Die unbekannte männliche Person hob noch die abgefallenen Fahrzeugteile vom Spiegel hoch, überreichte diese dem Fahrzeugführer und verlies in unbekannte Richtung den Unfallort.

Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.