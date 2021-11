Unfallflucht in Königsborn: Audifahrer zieht ohne zu gucken raus - Zeugen gesucht

Königsborn (vs) - Ein 54-Jähriger Magdeburger befuhr mit seinem Skoda am17. November in Königsborn die Magdeburger Straße (B 184) in Richtung Menz.

Kurz vor dem Ortsausgang setzte dieser zum Überholen eines Audis an, der sich direkt vor ihm befand. Als er auf Höhe des Audis war, setzte dieser seinerseits ebenfalls zum Überholen eines LKW an, so die Polizei in einer Mitteilung.

Hierdurch erschrak der Skoda-Fahrer so stark, dass er ruckartig nach links lenkte und mit seinem Auto den angrenzenden Grünstreifen befuhr. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der eingeleiteten Gefahrenbremsung rutschte sein PKW seitlich den leichten Abhang hinab und kam in Schräglage nach der Kollision mit dem Ortsausgangsschild auf diesem zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Der Skoda war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Der Audi-Fahrer indes bremste sein Fahrzeug kurz ab und fuhr dann jedoch unvermittelt auf der B 184 in Richtung Gommern/ Dessau weiter. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zum Verkehrsunfall insbesondere zum Kennzeichen des Audis und zur Identität des Fahrzeugführers nimmt die Polizei im Jerichower Land persönlich oder unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.