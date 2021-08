Unter Alkoholeinfluss in Burg hinter dem Steuer erwischt

Weil ein Autofahrer mit Schlangenlinien in Burg unterwegs war, fiel er den Beamten auf.

In Burg ist ein 42-Jähriger mit Alkohol am Steuer erwischt worden.

Burg (vs) - Während der Streife stellten die eingesetzten Polizeibeamten in Burg ein Fahrzeug fest, welches auffällig und in Schlangenlinien fuhr.

Daraufhin entschlossen sich die Beamten den Mercedes anzuhalten. Das besagte Fahrzeug konnte in der Berliner Chaussee angehalten und kontrolliert werden. Während der Maßnahme konnten die Beamten bei dem 42 -jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,32 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und es erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Burg.

Gegen den Fahrzeugführer wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.