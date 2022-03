Verfolgungsjagd durch Magdeburg und das Jerichower Land

In Gerwisch endete die Flucht.

Magdeburg/Gerwisch (vs) - In den Abendstunden des 8. März führten Polizeibeamte des Polizeireviers Magdeburg eine Verkehrskontrolle durch. Während der polizeilichen Maßnahme entzog sich der 31-jährige Audi-Fahrer der Kontrolle und flüchtete durch das Stadtgebiet Magdeburg in das angrenzende Jerichower Land.

Bei seiner Flucht vor der Polizei durchbrach er eine Bahnübergangsschranke. Der Fahrzeugführer konnte anschließend gestoppt werden. Alle Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Der Fahrer und ein weiterer Insasse mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Dritte Mitfahrer wurde vor Ort ärztlich versorgt.

Sowohl die Schranken als auch die 2 beteiligte Fahrzeuge wurden beschädigt. Dabei handelt es sich zum einen um das Fluchtfahrzeug und zum anderen um ein beteiligtes Einsatzfahrzeug. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden, die Ermittlungen stehen aus. Die B1 musste zeitweilig gesperrt werden. Der Bahnübergang ist wieder befahrbar.