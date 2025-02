Burg. In der Nacht zum Sonntag haben sich in Burg Szenen abgespielt, die eingefleischte Actions-Fans sonst nur im Kino erwarten.

Meistgelesen im Jerichower Land: Genthin von tödlicher Beziehungstat erschüttert: Tatverdächtiger schon früher gewaltbereit

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollte in der Holzstraße in Burg gegen 1 Uhr ein Mercedes kontrolliert werden. Der Autofahrer ergrifff jedoch kurzerhand die Flucht und gab richtig Gas. Der Mann kam aber nicht weit und landete in einer Sackgasse.

Flucht vor der Polizei: Mann entkommt zu Fuß in Höhe der Katzentreppe in Burg

Von hieraus setzte der Mann seine Flucht zu Fuß fort - und zwar erfolgreich. Mit Hilfe von Unterstützungskräften wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und ein Fährtensuchhund konnte die Spur des Flüchtigen zwar aufnehmen. Der Fährtenhund verlor die Spur aber in Burg, in Höhe der Katzentreppe.

Lesen Sie auch: Brutale Schlägerei in der JVA Burg: Häftling zertrümmert Gesicht des Opfers

Die Polizei leitete umfangreichen Ermittlungen ein und nahm mehrere Strafanzeigen auf.

Drogen dabei, Auto gestohlen: Polizei stellt Beifahrerin vor Ort - die wirft Kokain weg

Die Beifahrerin konnte vor Ort gestellt werden. Sie führte eine crystalähnliche Substanz mit sich und hatte schon während der Flucht eine kokainähnliche Substanz weggeworfen.

Warum der Fahrer flüchtete, lag auf der Hand: Das Fahndungssystem der Polizei ergab, dass der Mercedes als gestohlen gemeldet wurde.