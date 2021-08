Verletzt: 81-Jähriger im Ferienhaus bei Möckern von fünf Personen angegangen

Räckendorf (vs) - Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, hat ein 81-jähriger Geschädigter hat ein Ferienhaus in Räckendorf gemietet. Fünf Personen betraten am 18. August unberechtigt das Grundstück. Sie weigerten sich, dieses zu verlassen.

Nach Angaben des Geschädigten beabsichtigten die Person dort Sachen abzuholen. Als der Geschädigte die Personen vom Grundstück verweisen wollte, kam es zu einer Rangelei. Der ältere Herr wurde dabei verletzt. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen, zwei Personen konnten erwischt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.