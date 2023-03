Burg (vs) - Seit Dienstag, 28. Februar, wurde eine 75-jährige aus Burg vermisst. Letztmalig gesehen wurde die Frau um 8.30 Uhr, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Durch umfangreiche Suchmaßnahmen konnte die 75-jährige Frau in Burg, Hafenstraße auf einer Ackerfläche in der Nähe einer Gartenanlage aufgefunden werden.

Sie war unterkühlt aber ansprechbar und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Burg gebracht, so die Polizei in einer weiteren Pressemitteilung.

Die Polizei führte laut eigenen Angaben umfangreiche Suchmaßnahmen, unter Zuhilfenahme von Fährtensuchhund und Polizeihubschrauber, durch.