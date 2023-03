In Burg wird laut Polizei eine demente Frau gesucht. So sieht die Rentnerin aus.

Demente Frau wird in Burg gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

In Burg wird eine demente Rentnerin gesucht, berichtet die Polizei.

Burg (vs) - Seit Dienstag, 28. Februar, wird die 75-jährige Hannelore Starke aus Burg vermisst. Letztmalig gesehen wurde die Frau um 8.30 Uhr, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Frau Starke ist bekleidet mit einer gelblichen Hose, einer dunkelbraunen Jacke und trägt eine beigefarbene Mütze. Sie ist etwa 1.65 Meter groß und von kräftiger Statur, hat braune, glatte Haare, trägt eine Brille. Sie hat eine hellbraune Umhängetasche dabei. Vermutlich ist die Vermisste mit ihrem weißen Damenfahrrad, mit der grünen Aufschrift „Rehberg“, unterwegs.

So sieht die Gesuchte in Burg aus. Foto: Polizei

Frau Starke ist körperlich fit, dennoch leidet sie an Demenz, heißt es von Seiten der Beamten weiter. Die Polizei führte laut eigenen Angaben bereits umfangreiche Suchmaßnahmen, unter Zuhilfenahme von Fährtensuchhund und Polizeihubschrauber, durch. Bislang blieb die Suche erfolglos. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden die Suchmaßnahmen der Polizei fortgeführt.

In Burg wird eine Frau gesucht. Foto: Polizei

Die Polizei benötigt Ihre Hilfe bei der Suche nach der vermissten Frau. "Wer hat Frau Starke gesehen oder kann Angaben über ihren möglichen Aufenthaltsort machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der 03921/920-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden", heißt es in der Pressemitteilung am Ende.