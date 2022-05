Vermisst: Polizei sucht nach 60-jährige Frau aus Möckern (Foto im Artikel)

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei am 03. und 04. Mai verliefen bisher erfolglos.

Möckern (vs) - Seit dem 02. Mai 2022 wird die 60-jährige Dagmar Grothe aus Möckern vermisst. An diesem Tag bestand gegen 22.10 Uhr letztmalig Kontakt zu der Vermissten. Aufgrund einer Erkrankung kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Frau Grothe wurde durch die Polizei im Jerichower Land zur Fahndung ausgeschrieben. Foto: Polizeirevier Jerichower Land

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei und der Feuerwehr am 03. und 04. Mai in und um Möckern unter Zuhilfenahme von Polizeihubschraubern, Drohnen, Spürhunden etc. führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Frau Grothe wurde durch die Polizei im Jerichower Land zur Fahndung ausgeschrieben. Frau Grothe wird wie folgt beschrieben:

ca. 175 cm groß

normale Statur

kurze, dunkle/ rötliche Haare

Die vermisste Person ist mit großer Wahrscheinlichkeit fußläufig unterwegs. Foto: Polizeirevier Jerichower Land

Zum Zeitpunkt Ihres Verschwindens war diese mit einer grünen Softshell-Jacke, einer grauen Jeans und weißen Nike-Turnschuhen bekleidet. Die vermisste Person ist mit großer Wahrscheinlichkeit fußläufig unterwegs.

Personen, die Angaben zum Aufenthalt von Frau Grothe machen können oder diese nach dem 02. Mai 2022 gesehen haben bzw. Kontakt zu ihr hatten, werden gebeten, sich im Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.