Versuchter Einbruch in Biederitz

In Biederitz hat eine Person versucht, in ein Haus einzubrechen. Symbolfoto:

Biederitz (vs) - Der Meldende gab der Polizei an, dass eine unbekannte Person auf seinem Hausdach in Biederitz am Reiherberg geklettert ist. Anschließend verließ die Peron das Dach und schob die Rollläden der Fenster hoch.

Als der Meldende die unbekannte Person ansprach, gab dieser an, dass er einen Brief abholen möchte und verließ den Ort. Durch Zeugen wird bekannt, dass die unbekannte Person bei mehreren Häusern klingelt und einen Brief sucht. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte die Person festgestellt werden.

Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksackes wurden Betäubungsmittel (Crystel Meth) und vermutliches Einbruchswerkzeug festgestellt. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, eine Strafanzeige gefertigt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.