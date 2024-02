Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am 27. Februar in einem Wohngebiet in Möckern (Jerichower Land) gekommen. Der löste sich dann unter Rauch schnell auf.

Feuerwehrautos rückten am 27. Februar 2024 an die Waldstraße in Möckern aus.

Möckern - Ein Wohnungsbrand an der Waldstraße in Möckern. So lautete am späten Nachmittag vom 27. Februar 2024 die Alarmierung für die freiwilligen Feuerwehren. Ersten Informationen zufolge sollte eine Wohnung im Obergeschoss in Brand stehen.

Aus diesem Grund wurden neben der Feuerwehr Möckern auch die Wehren von Stegelitz, Hohenziatz und Wallwitz alarmiert. Doch vor Ort angekommen erwies sich die Lage als weniger dramatisch, als befürchtet werden musste. Wie am Einsatzort zu erfahren war, war ein Karton in Brand geraten, welcher auf einem Herd in einer Küche gestanden hatte.

Über 40 Einsatzkräfte sind vor Ort

Die Mieterin der Wohnung konnte das Feuer selbst löschen. Sie wurde von den Sanitätern vorsorglich untersucht, musste aber nicht mit ins Krankenhaus genommen werden. Bis zur Klärung der Situation waren die Mieter des Wohnblocks aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen. Nach der Entwarnung konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Insgesamt waren 42 Einsatzkräfte am Einsatzort, darunter auch Polizisten und Rettungssanitäter.