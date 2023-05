Vollsperrung aufgehoben Schwerer Unfall auf A2! Auto fährt ungebremst auf Lkw am Berliner Ring bei Burg

Zu einem schweren Unfall mit drei zum Teil schwer Verletzten und Trümmerteilen auf allen Fahrspuren ist es am Dienstagmorgen auf der Autobahn A2 am Berliner Ring in Richtung Hannover gekommen.