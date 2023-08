Finanzminister Christian Linder, hier beim Zukunftstag in Berlin zu sehen, ist vor seinem Besuch in Burg bei Magdeburg von Unbekannten beleidigt worden.

Burg - Im Vorfeld des Besuchs von Finanzminister Christian Lindner (FDP) am 24. August 2023 im Roland-Gymnasium in Burg (Jerichower Land) haben ihn Unbekannte mit einem Schriftzug beleidigt. Dieser soll in roter Farbe vor dem Beginn des geplanten Bürgerdialogs auf einer Länge von etwa zwölf Metern auf die Oberstraße aufgetragen worden sein, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

In diesem Schriftzug soll eine ablehnende Haltung zu der Veranstaltung, dem Bürgerdialog, zum Ausdruck gekommen sein. Der Staatsschutz ermittelt. Der Bauhof der Stadt Burg hat den Schriftzug entfernt.