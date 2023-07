Stand der Ermittlungen Vorwurf der Vergewaltigung in Burg: Polizei mit neuen Erkenntnissen

Hat es in Burg in der Nacht vom 21. zum 22. Juli eine Vergewaltigung gegeben? Die Polizei in der Kreisstadt Burg hat jetzt neue Ermittlungsergebnisse zu dem Fall bekanntgegeben.