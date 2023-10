Nach einem Feuerwehreinsatz in Burg (Jerichower Land) ist eine Person vom Rettungsdienst behandelt worden. Starker Rauch hatte sich in ihrer Wohnung gebildet.

Vom Mittagessen an der Gustav-Scholl-Straße in Burg blieb nur noch ein verbrannter Rest übrig.

Burg - Auf diese Einladung zum Mittagessen hätte die Feuerwehr in Burg sicherlich verzichten können. Kurz vor 12 Uhr hat am 10. Oktober 2023 ein Rauchmelder in einer Wohnung an der Gustav-Stollberg-Straße Alarm geschlagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei bereits im Treppenhaus Geruch von angebranntem Essen wahrzunehmen gewesen, heißt es von der Feuerwehr.

Ein Einsatz führte die Feuerwehr in Burg am 10. Oktober 2023 an die Gustav-Stollberg-Straße. Foto: Feuerwehr Burg

In der Wohnung hatte sich massiver Rauch gebildet, eine Person wurde umgehend in Sicherheit gebracht. Sie musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Wohnung wurde durchgelüftet.