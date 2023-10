Ein Hubschrauber kreiste am Freitagmorgen über Biederitz: Ein Flüchtiger war in einem Waldstück verschwunden, nachdem er sich eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Symbolbild:

Biederitz (vs) - Zu einer spektakulären Verfolgungsjagd ist es frühen Freitagmorgen in Biederitz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wollten zunächst Beamte ein Motocross-Rad in Heyrothsberge kontrollieren, als der Fahrer plötzlich beschleunigte und mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Dabei soll er Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern innerorts erreicht haben. In Biederitz stürzte der Mann in der Straße Im Weidenring beim Durchfahren eines Straßengrabens, flüchtete zu Fuß, türmte in den angrenzenden Wald und verschwand spurlos.

Suche mit Polizeihubschrauber und Fährtenhund nach Flüchtigem in Biederitz

Die Polizei suchte nach dem Flüchtigen mit Fährtenspürhund und Polizeihubschrauber, doch der Mann war anscheinend nirgendwo zu finden. Bei der Überprüfung des Motorrades sei festgestellt worden, dass es bereits am 19. September in Magdeburg gestohlen worden und an ihm ein gefälschtes Kennzeichen angebracht worden sei.

Das Motorrad erlitt einen Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Hinweisen zu Tat oder Täter unter der Rufnummer 03921-9200.