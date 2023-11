Ein Mann hat in Burg bei Magdeburg auf Polizisten eingeprügelt, die ihn mit einer selbst zugefügten Schnittverletzung ins Krankenhaus begleiteten. Er wurde zwangseingewiesen.

Zwangseinweisung: Mann sticht in Burg mit Messer auf sich ein und verletzt Polizisten

Gefahr für sich selbst und die Allgemeinheit: Ein Mann hat in Burg auf sich selbst mit einem Messer eingestochen und verletzte Polizisten im Gesicht. Symbolbild:

Burg/VS - Zu einem Angriff mit zwei verletzten Polizisten ist es in der Nacht zum Dienstag in der August-Bebel-Straße in Burg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hatte sich ein 35 Jahre alter Mann zunächst mit einem Messer derart stark an der Hand verletzt, dass er heftig blutete und unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus kam. In der Klinik sei die Lage dann eskaliert, nachdem der Verletzte medizinisch versorgt worden war, heißt es. Zunächst sei er aggressiv gewesen und habe sich den Anweisungen der Polizei widersetzt, habe die Beamten beleidigt und bespuckt. Dann habe er sich auch noch dazu entschlossen, auf die Polizisten mit seinem bandagierten Arm einzuschlagen. Dabei seien die Beamten im Gesicht verletzt worden.

Der Mann musste daraufhin an Armen und Beinen fixiert werden und wurde in eine Psychiatrische Klinik zwangseingewiesen.