Das Gewitter am 27. Juni hat die Feuerwehr Gommern auf Trab gehalten. Es gab zwei Blitzeinschläge, allerdings auch einen Fehlalarm.

Zwei Blitzschläge in Gommern

Gommern - Kurz vor 19 Uhr schlug am 27. Juni ein mächtiger Blitz in Gommern ein. Blitz und Donner kamen nahezu zeitgleich - ohrenbetäubend und taghell. Keine fünf Minuten später waren die Sirenen der Feuerwehrfahrzeuge zu hören. Was war passiert?

Die Gommeraner Ortswehr wurde nach dem Blitzschlag alarmiert, dass es eine Rauchentwicklung in der Stiemerling Senioren-Residenz geben würde. Mit 18 Mann und drei Fahrzeugen, unter anderem der Drehleiter, wurde angerückt.

Kein Feuer im Seniorenheim

Nach der Lageerkundung war schnell klar, dass der Blitz nicht in die Senioren-Residenz eingeschlagen ist. Rauchentwicklung gab es aber trotzdem aus dem hinteren Bereich Richtung Ehle.

Schlussendlich stellte sich heraus, dass der Rauch aus der Gartenanlage hinter der Residenz kam. Ein Gartenbesitzer hatte ein Feuer in einer Feuerschale mit starker Rauchentwicklung entfacht. Dieses Feuer in Kombination mit dem zuvor beobachteten Blitzschlag führte letztlich zum Fehlalarm.

Brandgeruch in Einfamilienhaus

In ein Haus in der Knickstraße schlug aber tatsächlich ein Blitz ein. Ein Teil der Kameradinnen und Kameraden fuhr gegen 20 Uhr direkt von der Senioren-Residenz zum Folgeeinsatz.

Die Einwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, da sie Brandgeruch im Haus feststellten. Jeder Raum und der Schornstein, in den der Blitz augenscheinlich eingeschlagen hatte, wurde mit einer Wärmebildkamera abgesucht. Brandherde konnten nicht gefunden werden.

Die Heizungsanlage wurde jedoch durch den Blitz beschädigt, vermutlich ruht daher der verkohlte Geruch.