Zwei Diebstähle in Burg gemeldet: Ein Tatverdächtiger gefasst

In Burg wurden unabhängig von einander zwei Diebstähle der Polizei gemeldet. In einem Fall konnte ein Tatverdächtiger geschnappt werden.

Burg (vs) - Ein 44-jähriger Mann zeigte der Polizei in Burg an, dass am 28. November sein Sohn mit dem Fahrrad zu seiner Mutter in die Holzstraße fuhr. Dort stellte er das Fahrrad gegen circa 11.00 Uhr in den Keller des Mehrfamilienhauses und schloss dieses ordnungsgemäß an. Als sein Sohn gegen 14.00 Uhr zu seiner Freundin fahren wollte, stellte er den Diebstahl des Fahrrads fest. Das Kettenschloss wurde vermutlich mit einem Bolzenschneider vom Fahrrad getrennt.

Der zweite Fall wurde der Polizei in Burg am 29. November durch einen Zeugen gemeldet. Dieser hörte auf der Straße Geräusche. Daraufhin schaute er zum Fenster heraus und sah dabei einen Mann mit einem Fahrrad und einem Fahrradanhänger, der gerade Werkzeuge von der Baustelle (alte Tischfabrik) zum Anhänger trug. Der 64-jährige Zeuge sprach die Person an.

Daraufhin äußerte der Täter mit stotternder Aussprache, dass er nur seine Werkzeuge holen wollte. Danach verließ der Täter fluchtartig den Tatort. Durch den Täter wurden das vermeidliche Diebesgut sowie sein Fahrradanhänger am Tatort hinterlassen. Durch die Täterbeschreibung des Zeugen konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen 31-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und eine Strafanzeige wurde aufgenommen.