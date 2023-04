Burg - vs

Wohl mehr Glück als Verstand hatte ein Mann, der am 22. April 2022 im Gleisbereich der Strecke zwischen Burg und Güsen unterwegs war. Der Gute sei auf den Weg zu seiner Freundin in Potsdam gewesen, teilt die Bundespolizei mit.

Gegen 1.30 Uhr war ein Triebwagenfahrer auf den Mann aufmerksam geworden und hatte eine Notbremsung eingeleitet. Der Zug kam glücklicherweise vor ihm zum Stehen. Der Zugbegleiter öffnete daraufhin die Türen und ließ ihn einsteigen. Über die Notfallleitstelle der Bahn wurde die Bundespolizei über den Vorfall informiert. Eine Streife nahm den Mann in Güsen in Empfang.

Amtsgericht ermittelt gegen Spaziergänger

Er wurde eindringlich über die Gefahren belehrt, in die er sich mit seinem unüberlegten Spaziergang im Gleis begeben hatte, heißt es weiter in der Mitteilung. Zudem wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Außerdem wird eine Anzeige wegen des unerlaubten Aufenthaltes in den Gleisen erstellt, was einer Ordnungswidrigkeit entspricht.

Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien hat noch ergeben, dass das Amtsgericht Düsseldorf den aktuellen Wohnort des Mannes sucht. Darüber wird es nun schriftlich in Kenntnis gesetzt.