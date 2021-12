Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei stellt vier Kraftstoffdiebe in Eisleben

Die Polizei konnte am Dienstagmorgen in Eisleben ein Quartett von mutmaßlichen Dieben stellen. Die zwei Frauen und zwei Männer konnten dank aufmerksamer Zeugen auf frischer Tat gestellt werden.

Eisleben/MZ - Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am frühen Dienstagmorgen, etwa 4 Uhr, vier Tatverdächtige nach einem Kraftstoffdiebstahl in der Unterrißdorfer Straße in Eisleben stellen konnte. Es handelte sich dabei um zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren.

Wahrscheinlich haben sie nicht nur Kraftstoff gestohlen. Sie stehen ebenfalls im Verdacht, von einem Pkw in Tatortnähe die amtlichen Kennzeichen entwendet zu haben, war von der Polizei zu erfahren. Bei der Durchsuchung des Pkws des Quartetts wurden unter anderem bereits gefüllte Kraftstoffbehälter gefunden. Es sei aber auch illegale Pyrotechnik sichergestellt worden, hieß es weiter. Die Ermittlungen auch zu weiteren Straftaten laufen.