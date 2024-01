In Halle sorgte eine technische Störung für einen S-Bahn-Stillstand, bei dem Fahrgäste zwei Stunden lang feststeckten. Erfahren Sie, was zu dem Vorfall führte und wie die Situation gelöst wurde.

DB-Fahrgäste haben zwei Stunden lang in Halle in einer S-Bahn festgesteckt.

Halle (Saale)/DUR/us. - Zu einem Vorfall ist es am Montag bei einer S-Bahn in Halle gekommen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Fahrgäste steckten demnach zwei Stunden in dem Zug fest. Was war geschehen?

Unerwarteter Stillstand in der S-Bahn in Halle

"Aufgrund einer technischen Störung am Stromabnehmer ist die S-Bahn der Linie S3 gestern zwischen Halle Hbf und Halle Messe gegen 7.30 Uhr liegen geblieben", so ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage.

Die 60 Reisenden hätten erst gegen 9.30 Uhr evakuiert und nach Halle Messe gebracht werden können, heißt es weiter von Seiten des Zugunternehmens.

Evakuierung und Folgen für S-Bahnen in Halle

Gegen Mittag sei der havarierte Zug abgeschleppt und die Oberleitung repariert werden. Die Folge-Züge sollen über Schkeuditz umgeleitet worden sein - mit einer erheblichen Fahrzeitverlängerung und Halteausfällen.