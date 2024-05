Zu einem besonders perfiden Betrugsversuch ist es am Montagabend in Dessau-Roßlau gekommen. Dort sollte eine Seniorin sich über die Eingabe der Notrufnummer 110 die Echtheit eines Polizisten bestätigen lassen - von einem Betrüger.

Perfide Masche in Dessau-Roßlau

Ein falscher Polizist wollte eine Seniorin aus Dessau mit der Notrufnummer 110 betrügen. So ging er vor.

Dessau-Roßlau/DUR. - Zu einem versuchten Betrug durch einen vermeintlichen Polizisten ist es am Montagabend in Dessau-Roßlau gekommen, wie die Beamten melden.

Demnach wurde eine 77 Jahre alte Frau von einem angeblichen Polizisten mit unterdrückter Rufnummer kontaktiert, der vorgab, bei einer Gruppe Jugendlicher eine Liste mit älteren, alleinstehenden Menschen gefunden zu haben. In diesem Zusammenhang soll der falsche Beamte auch nach größeren Summen Bargeld oder anderen Wertgegenständen im Haushalt der 77-Jährigen gefragt haben, was die Frau verneinte.

Falscher Polizist in Dessau-Roßlau ohne Erfolg

Der falsche Polizist habe der Seniorin erklärt, dass sie sich keine Sorgen machen müsse, da sich im Umkreis ihrer Wohnung mehrere Streifenwagen der Polizei befänden. Um zu überprüfen, dass es sich tatsächlich um einen Anruf der Polizei handele, sollte die Frau nach einem Piepton die „110“ zu wählen, damit ein weiterer Polizeibeamter die Echtheit des Anrufes bestätigen könne. Der Aufforderung kam sie nach und es wurde ihr bestätigt, dass bereits ein Streifenwagen an ihre Wohnanschrift unterwegs sei.

An dieser Stelle beendete die Seniorin das Gespräch und informierte ihre Tochter und die echte Polizei über den Betrugsversuch. Die Kriminellen gingen leer aus.

Dies rät die Polizei in solchen Fällen: Betroffene sollten beim geringsten Zweifel bei der Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson komme. Die Telefonnummer sollte dabei selbst herausgesucht oder gewählt werden. Außerdem sei es ratsam, Dienstausweise einzufordern und keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Sensible Daten sollten verschwiegen und Geldbitten ignoriert werden - diese würden niemals von Polizisten kommen.