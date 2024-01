Die Polizei in Halle hat mit Fotos nach Dieben, die in einer Drogerie Waren geklaut haben sollen, gesucht.

Halle/DUR. - Das Polizeirevier Halle ermittelt gegen vier unbekannte Männer. Diese sollen zusammen am 25. August 2023 gegen 16.10 Uhr in einer Drogeriemarkt-Filiale in der Oppiner Straße in Halle Waren im Gesamtwert von 1.011 Euro entwendet haben.

Nun konnten zwei 16 Jahre alte Männer ermittelt werden, die mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden könnten, heißt es von Seiten der Beamten. Die Fahndung mit Fotos wurde aufgehoben.