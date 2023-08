Unbekannte haben nachts eine mobile Bratwurstbude von einem Supermarkt-Parkplatz in Oberfranken geklaut. Der Anhänger habe einen Wert von rund 20.000 Euro.

Unbekannte haben nachts eine mobile Bratwurstbude von einem Supermarkt-Parkplatz in Oberfranken geklaut.

Bad Rodach/dpa - Unbekannte haben nachts eine mobile Bratwurstbude von einem Supermarkt-Parkplatz in Oberfranken geklaut.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Anhänger im Wert von rund 20 000 Euro in Bad Rodach (Landkreis Coburg) nahe der Grenze zu Thüringen in der Nacht auf Mittwoch entwendet.

Der Anhänger sei zuletzt im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt gesehen worden. Die Kripo Coburg ermittelte und suchte nach Zeugen.