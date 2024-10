Drei Männer und eine Frau haben bereits im Februar Waren im Wert von rund 766 Euro aus einem Supermarkt in Halle entwendet. Nun sucht die Polizei anhand von Fotos nach den Tätern.

Vier Personen klauen Waren aus Supermarkt: So sehen die Täter aus (Fotos im Text)

Diebstahl in Halle

Nach einem Diebstahl in Halle sucht die Polizei nach den Tätern.

Halle (Saale). - Drei Männer und eine Frau haben bereits am 1. Februar zwischen 14 und 15 Uhr gemeinsam Waren im Wert von rund 766 Euro aus einem Supermarkt in der Hermesstraße in Halle geklaut.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen seien Bilder der Videoüberwachung gesichert worden, so die Polizei.

Das Amtsgericht Halle habe nun die Veröffentlichung der Fotos der Überwachungskamera per Beschluss angeordnet.

Die Polizei sucht nun nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Täter machen können. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.