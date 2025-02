Die Polizei sucht mit einem Fahndungsbild nach einem Dieb, der eine Rossmann-Drogerie in der Neustädter Passage in Halle bestohlen haben soll. Wer kennt ihn?

Mann bestiehlt Rossmann in Neustädter Passage: Polizei sucht mit Foto nach ihm

Diebstahl in Halle

Eine Rossmann-Filiale in der Neustädter Passage in Halle wurde bestohlen.

Halle (Saale). - Nach einem Diebstahl in einer Rossmann-Drogerie in der Neustädter Passage in Halle sucht die Polizei mit einem Fahndungsbild nach einem Mann.

Demnach klaute der bislang Unbekannte bereits am Dienstag, 5. November, gegen 19.15 Uhr Waren im Wert von gut 230 Euro in der Drogeriefiliale. Dabei sei er von einer Überwachungskamera gefilmt worden, heißt es.

So sieht der Gesuchte aus:

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Wer den Mann kennt oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 bei der Polizei zu melden.