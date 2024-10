In einen Laden in Halle ist eingebrochen worden. Dabei verursachten die Täter einen Schaden von geschätzten 11.000 Euro.

In Halle ist in einen Laden in der Leipziger Straße eingebrochen worden.

Halle (Saale). - Am Mittwoch sind mehrere unbekannte Täter in einen Laden in der Leipziger Straße in Halle eingebrochen.

Laut Polizei drangen die Täter gewaltsam durch die Eingangstür in die Räume ein und entwendeten hieraus mehrere Gegenstände. Der Schaden werde auf insgesamt circa 11.000 Euro geschätzt.

Die Kriminaltechnik habe Spuren am Tatort gesichert. Auch ein Fährtenspürhund war im Einsatz, heißt es. Ermittlungen seien eingeleitet worden.