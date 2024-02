Ein unbekannter Mann soll in einer Tankstelle in Halle 150 Euro gestohlen haben. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach ihm.

Diebstahl in Tankstelle in Halle: Haben Sie diesen Mann gesehen (Fotos im Text)?

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in einer Tankstelle in Halle 150 Euro gestohlen haben soll.

Halle (Saale)/DUR. - Bereits im Oktober 2023 soll ein bislang unbekannter Mann einen Diebstahl auf der Erhard-Hübner-Straße in Halle begangen haben. Es wurden 150 Euro entwendet, wie die Polizei mitteilte.

Diebstahl in Tankstelle in Halle: Polizei sucht Täter per Öffenlichkeitsfahndung

Zunächst habe der mutmaßliche Täter einer Angestellten vorgetäuscht, etwas kaufen zu wollen. Da die gewünschte Ware nicht erhältlich gewesen sei, habe der Mann die Angestellte darum gebeten, ihm Geld zu wechseln, teilte die Polizei mit. Während des Wechselvorgangs habe der Unbekannte die Angestellte abgelenkt und dabei 150 Euro erbeutet.

Nun sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Täter.

Dieser Mann soll in einer Tankstelle in Halle 150 Euro gestohlen haben. Foto: Polizei

Am Tag des Diebstahls (16. Oktober 2023) trug der gesuchte Mann ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarze Cap.

Der mutmaßliche Täter soll die Angestellte beim Geldwechseln abgelenkt haben. Foto: Polizei

Die Polizei Halle sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.