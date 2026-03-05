In Aschersleben ist eine Frau Opfer eines Trickdiebstahls geworden, nachdem zwei Frauen vorgegeben hatten, eine Nachricht für Nachbarn hinterlassen zu wollen. Während eine Täterin die Seniorin ablenkte, stahl die zweite Bargeld, Dokumente und eine EC‑Karte.

Unter einem Vorwand, eine Nachricht schreiben zu wollen, verschafften sich zwei Frauen Zugang zu einer Wohnung in Aschersleben.

Aschersleben. – Am Mittwoch ist eine Frau in Aschersleben Opfer eines Trickdiebstahls in ihrer eigenen Wohnung geworden, wie die Polizei mitteilt.

Nach ersten Erkenntnissen klingelten gegen 13 Uhr zwei Frauen bei dem Opfer in der Lauestraße/Halberstädter Straße. Sie gaben an, eine Nachricht für eine andere Familie hinterlassen zu wollen, die gerade nicht zu Hause war, so die Polizei weiter. In der Wohnung des Opfers habe eine Täterin in der Küche die Nachricht verfasst, die andere habe im Flur gewartet.

Täterin entwendet Bargeld und EC-Karte

Laut Polizei entwendete die angeblich wartende Frau unbemerkt eine größere Summe Bargeld, Dokumente und eine EC-Karte aus einem Safe im Wohnzimmer. Die geschädigte Seniorin habe das Fehlen erst im Nachhinein bemerkt.

So beschreibt das Opfer die mutmaßlichen Täterinnen:

Alter etwa 30 bis 35

südländisches oder arabisches Erscheinungsbild

schlanke Gestalt

eine Frau war stark geschminkt und trug roten Lippenstift

Die Polizei bittet Zeugen, die am Mittwoch zwischen 12 und 15 Uhr im Salzlandkreis auffällige Personen gesehen haben, sich beim Polizeirevier Salzlandkreis unter der Telefonnummer 03471/3790 zu melden.