Die Polizei sucht nach drei Männern in Halle. Sie stehen im Verdacht, etwas mit einem Diebstahl aus einem Markt in der Dieselstraße zu tun zu haben. Wer kann helfen?

In einem Markt in der Dieselstraße in Halle stahlen drei Männer Waren im Wert von hunderten Euro.

Halle (Saale)/DUR. - Drei Männer haben offenbar bereits am Nachmittag des 9. Oktobers einen Markt in der Dieselstraße in Halle bestohlen, wie eine Polizei in ihrem Fahndungsaufruf mitteilt.

Dabei sollen die Täter gemeinsam Waren im Wert von 850 Euro geklaut haben. Nun sucht die Polizei nach den auf den Fotos der Überwachungskamera aus dem Markt abgebildeten Männern, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten.

So sollen die Gesuchten aussehen:

Der Verbleib dieses Mannes ist bislang unklar. Foto: Polizei

Die Polizei sucht nach Menschen, die ihr etwas zu den Tätern oder ihrem Aufenthaltsort mitteilen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.