In zwei Hochbeeten wuchsen in Leipzig Hunderte Cannabispflanzen. In der Nähe befanden sich ein Spielplatz und eine Schule.

Leipzig. - An einem Spielplatz in Leipzig sind mehr als 700 Cannabispflanzen in zwei Hochbeeten entdeckt worden. Die größeren und kleineren Pflanzen wurden am Montagvormittag über das Ordnungsamt gemeldet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach befindet sich in der Nähe auch eine Schule.

Nach Rücksprache mit Mitarbeitern der Schule im Stadtteil Stötteritz stellte sich heraus, dass die Beete zwei Wochen zuvor noch unbepflanzt gewesen seien.

Auch das für die Beete zuständige Grünflächenamt hatte in diesem Jahr noch keine Bepflanzung vorgenommen. Die Vernichtung der Pflanzen wurde veranlasst, die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln in alle Richtungen.