Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag hat die Polizei in Halle-Neustadt neben Drogen und Pyrotechnik weitere Beweismittel entdeckt.

Halle/MZ - Am Dienstagmorgen führte die Polizei eine Durchsuchung in der Wohnung eines 46-jährigen Mannes in Halle-Neustadt durch. Bei der Durchsuchung wurden nach Angaben der Polizei beachtliche Mengen an illegalen Substanzen und weiteren Beweismitteln sichergestellt.

Etwa ein Kilogramm Marihuana und eine kleine Menge Metamphetamin wurden in der Wohnung des einschlägig polizeibekannten Beschuldigten gefunden. Neben den Drogen wurden auch mehrere Mobiltelefone entdeckt. Zudem stießen die Beamten auf illegale Pyrotechnik.

Nach der Durchsuchung wurde der 46-Jährige vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Halle stellte einen Haftantrag gegen den mutmaßlichen Drogenhändler.

Ein Richter des Amtsgerichtes Halle erließ daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und befindet sich nun in Untersuchungshaft.