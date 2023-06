Die Polizei hat in einem Mehrfamilienhaus in Halle 630 Gramm Cannabis, 250 Gramm Amphetamine, 50 Gramm Ecstasy und 35 Gramm Crystal Meth gefunden.

Halle/dpa - Die Polizei hat in einem Mehrfamilienhaus in Halle 630 Gramm Cannabis, 250 Gramm Amphetamine, 50 Gramm Ecstasy und 35 Gramm Crystal Meth gefunden. In der Wohnung des Besitzers der Drogen im Stadtteil Heide Nord entdeckten die Beamten zudem mehrere Messer und Schlagstöcke, sowie eine Schreckschusswaffe, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ursprünglich war die Polizei am Freitagmorgen aufgrund eines Streits in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses alarmiert worden. Stattdessen entdeckte die Beamten laut eigenen Angaben zufällig zwei Rucksäcke auf einem frei zugänglichen Balkon im Treppenhaus, in welchen sich die Drogen befanden.

In den Rucksäcken befand sich auch der Geldbeutel des Besitzers, woraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 37-Jährigen erwirkt wurde. Der 37 Jahre alte Mann wurde in seiner Wohnung vorläufig festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.