Dummdreister Wohnungseinbruch in Merseburg - Polizei kann Täter schnell ermitteln

Merseburg - Ein dummdreister Wohnungseinbruch hat sich Montag um circa 23 Uhr in der Halleschen Straße in Merseburg ereignet. Dort, so die Polizei, stellte ein 26-Jähriger fest, dass in seine Wohnung eingebrochen wurde. Aufgrund dessen, dass der Tatort videoüberwacht war, konnten Polizisten die Aufzeichnungen sichten und einen 22-jährigen Tatverdächtigen, welcher im gleichen Objekt wohnt, darauf feststellen. A

us den Aufzeichnungen ging ebenfalls hervor, dass der Tatverdächtige die Tür gewaltsam geöffnet hat. Der Mann entwendete, nachdem er eingedrungen war, zwei Tablets, einen Rucksack, eine Haarschneidemaschine und diverse Kleidungsstücke.

Anschließend erhielt der 22-Jährige Besuch von der Polizei, die das Diebesgut bei ihm fand und direkt an den 26-jährigen Eigentümer zurückgeben konnte. Gegen den 22-Jährigen läuft jetzt ein Strafverfahren.