Ein 27-jähriger Einbrecher ist der Polizei Halle ins Netz gegangen. Er hatte versucht, sich in einem Innenhof in der Turmstraße zu verstecken.

Einbrecher im Innenhof versteckt: Alarm in der Turmstraße löst Polizeieinsatz aus

Festnahme in Halle

Die Polizei wurde zu einem Einsatz in der Turmstraße in Halle gerufen.

Halle (Saale). - Am frühen Dienstagmorgen wurden zahlreiche Polizisten zu einem Einsatz in der Turmstraße in Halle gerufen, wie die Beamten auf Nachfrage mitteilten.

Demnach wurde kurz nach 1 Uhr in einer Firma Alarm ausgelöst. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bemerkten sie ein geöffnetes Fenster und machten sich auf die Suche nach möglichen Einbrechern.

Im Innenhof des Firmengeländes seien die Beamten schließlich fündig geworden, heißt es. Dort hatte sich ein 27 Jahre alter Hallenser versteckt.

Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, heißt es.