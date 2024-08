Durchsuchungen in Aschersleben: Wem gehört dieses Diebesgut?

Aschersleben. - Bereits am 1. August hat die Polizei mehrere Objekte in Aschersleben und zwei weiteren Gemeinden durchsucht. Grund für die Durchsuchungen waren Einbruchsdiebstähle, die sich in den vergangenen Monaten wiederholt im Raum Aschersleben ereignet hatten. Das teilte die Polizei mit.

Bei den Durchsuchungen hätten die Beamten "diverse" Beweismittel und vermeintliches Diebesgut sichergestellt. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen habe die Polizei eine Großzahl an sichergestellten Gegenständen verschiedenen Tatorten und Personen zuordnen können.

"Bei den verbliebenen Gegenständen konnte seitens der von der Durchsuchung betroffenen Personen kein Eigentumsnachweis erbracht werden", hieß es. Daher geht die Polizei auch hierbei von Diebesgut aus.

Die Polizei sucht nach dem Eigentümer dieses Gegenstandes. Foto: Polizei

Wem gehört dieser Laptop? Foto: Polizei

Die Polizei sucht nach dem Eigentümer dieses Gegenstandes. Foto: Polizei

Die Eigentümer der Gegenstände werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03471/3790 zu melden.