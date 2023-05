einsatz eskaliert Eskalation am Vatertags-Abend: Attacken auf Polizei am Landesmuseum in Halle

Ärger am Himmelfahrts-Abend: Zur Unterstützung der städtischen Ordnungskräfte rückte am Donnerstagabend die Polizei am Landesmuseum in Halle an. Dort bekamen es die Beamten mit aggressiven Personen zu tun.