In Elster im Landkreis Wittenberg haben sich gleich mehreren Straftaten ereignet. Ein Mann aus Berlin ist ausgerastet.

Betrunkener Berliner greift Taxifahrerin und Polizisten an und verletzt sich dabei

Vorfall in Elster

In Elster hat ein Mann eine Taxifahrerin und Polizisten angegriffen.

Elster. - Am Mittwoch gegen 1 Uhr hat ein 29 Jahre alter Mann aus Berlin gleich mehrere Straftaten in Elster im Landkreis Wittenberg begangen, so die Polizei.

Zunächst habe sich der Mann mit einem Taxi von Jessen nach Elster fahren lassen. Laut Polizei verweigerte er dann die Bezahlung und beleidigte und bedrohte die Taxifahrerin. Nachdem der 29-Jährige flüchten wollte, habe sich die 53 Jahre alte Taxifahrerin ihm in den Weg gestellt. Dabei versuchte der Mann, die Frau zu treten, heißt es.

Als die Polizei eintraf, habe er die Beamten angegriffen und versucht, erneut zu flüchten. Die Polizisten holten den Mann den Angaben nach aber wieder ein und fesselten ihn. Bei seinem Widerstand habe der Berliner sich leicht verletzt.

Gegen den alkoholisierten Mann seien Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Widerstand, Betrug, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet worden.