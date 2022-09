Großeinsatz in Bernburg: Evakuierung nach Fund von herrenlosem Koffer

Wegen eines herrenlosen Koffers ist das Stadtzentrum von Bernburg am Donnerstagabend weiträumig abgesperrt worden, bis zur Entwarnung der Polizei.

Bernburg/MZ - Ein herrenloser Koffer hat am Donnerstagabend zu seinem Großeinsatz der Polizei in der Bernburger Innenstadt geführt. Gegen 17 Uhr ging bei der Polizei der Anruf eines Zeugen ein, dass an der Eulenspiegel-Apotheke nahe der Weltzeituhr ein schwarzer, herrenloser Koffer steht. Weil zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich darin Sprengstoff oder andere explosive Materialien befinden, wurden auch Polizisten aus Magdeburg zur Verstärkung hinzugerufen − insgesamt waren rund zehn Fahrzeuge im Einsatz.