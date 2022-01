Explosion in Hötensleben: Unbekannte beschädigen mit Polenböller parkendes Auto 

In der Zeitspanne vom 06.01.2022 bis zum 08.01.2022 wurde durch eine unbekannte Täterschaft ein Sprengkörper in einem geparkten Pkw deponiert.

Hötensleben (vs) - In der Zeitspanne vom 06.01.2022 bis zum 08.01.2022 wurde durch eine unbekannte Täterschaft ein Sprengkörper in einem geparkten Pkw deponiert. Das angegriffene Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in der Fabrikstraße in Hötensleben. Durch die Wucht der Explosion wurde das Fahrzeug des 25-jährigen Geschädigten stark beschädigt.

Bei dem verwendeten Sprengkörper könnte es sich nach ersten Ermittlungen um einen sogenannten „Polenböller“ handeln. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu den möglichen Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.