Polizei in Dessau sucht vermissten Senior: Wer hat Jürgen J. gesehen?

Dessau-Roßlau/DUR/mad - Die Polizei in Dessau-Roßlau sucht seit Sonntag nach einem vermissten Senior. Der 80 Jahre alte Jürgen J. aus dem Ortsteil Roßlau ist seit Sonntag verschwunden. Die bisherige Fahndung, unter anderem auch mit Einsatz von Spürhunden und einem Polizeihubschrauber, führte bislang nicht zum Auffinden des Vermissten, so die Meldung der Polizei.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,73 m groß,

- ca. 80 kg schwer,

- kräftig gebaut,

- Dreitagebart,

- kurzes graues Haar,

- bekleidet ist er vermutlich mit einer blauen Jeans, einem blauen Jeanshemd, einer blauen Jeansjacke und braunen Kletterschuhen

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 034025030 oder an jede andere Polizeidienststelle oder per E-Mail an [email protected].