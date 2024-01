Ein Mann soll in zwei Drogerien in Halle Diebstähle begangen haben. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach ihm.

In zwei Drogeriemärkten in Halle wurden Waren im Wert von knapp 280 Euro gestohlen.

Halle (Saale)/DUR. - Bereits im Juni 2023 soll ein bislang unbekannter Mann Diebstähle in zwei Drogeriemärkten in Halle begangen haben. Die betroffenen Drogerien befinden sich in der Beesener Straße und der Leipziger Straße.

Zum ersten Diebstahl soll es am 22. Juni in der Beesener Straße gekommen sein. Dabei habe der unbekannte Täter gegen 18.40 Uhr Waren im Wert von rund 183 Euro gestohlen.

Diebstahl in Drogeriemärkten in Halle: Polizei sucht nach mutmaßlichem Täter

Einen Tag später, am 23. Juni, habe der Mann gegen 19.50 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Leipziger Straße Waren im Wert von 94 Euro eingesteckt, so die Polizei. Der Gesamtschaden der beiden Diebstähle belaufe sich auf rund 277 Euro.

Nun sucht die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Täter.

Dieser Mann könnte Diebstähle in zwei Drogeriemärkten in Halle begangen haben. Foto: Polizeirevier Halle

Die Polizei Halle sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.